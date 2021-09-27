李先彬身穿大紅舞衣，成為全場焦點。（威視電影提供）

李先彬飾演菜鳥特務，竟穿大紅舞衣前去臥底。（威視電影提供）

李先彬渾然天成的喜感讓金英光也大讚。（威視電影提供）

韓國年度爆笑動作喜劇《金派特務》將於10月29日在台上映，該片不僅劇情超鬧，演員也是大有來頭！除了「長腿歐巴」金英光演出超現實的貪財偵探外，飾演菜鳥女特務的正是「亞洲王子」李光洙穩交中的女友李先彬！

因為韓綜《Running Man》而結緣的兩人，自2018年公開認愛後已交往3年，雖然兩人十分低調，鮮少公開談論戀情，還是獲得粉絲們的滿滿祝福與支持。今年初李先彬宣傳受訪時，被問到是否會去上當時李光洙仍在主持的《Running Man》，她羞回：「去的話應該很難認真宣傳電影，因為太害羞了！」此外，李先彬也表示，這次演出喜劇片沒有特別向李光洙尋求演技上的建議：「我沒有特別請教他，而是自己做了很多準備功課。」又甜蜜補充道：「不過他非常支持我，給了我很多鼓勵！」默默放閃的行為也讓粉絲們留言：「低調放閃好可愛！」、「快結婚吧！」

接演《金派特務》這種動作喜劇片，自然不可或缺「幽默喜感」的部分，平常多是溫柔氣質形象的李先彬，這次可說是完全拋開包袱，她表示：「我當時就是被劇本裡的喜劇成分給吸引，希望在電影中展現我的喜感！」從預告中可以看到李先彬扮演的菜鳥特務做事認真，為了臥底而前去練舞教室，竟然穿著整套的「大紅色探戈舞衣」，相較於其他學員只有穿著簡單寬鬆的衣服，顯得格外突兀，不僅讓舞蹈老師笑噴，還一秒成為全場焦點，讓她糗到不行！而李先彬在片中自然而毫無包袱的表演，讓男主角金英光大讚：「李先彬的心境很開放，也很會掌握現場氣氛，讓我演得很放鬆！」網友們更是笑歪留言：「李先彬是因為跟光洙歐巴交往久了，所以也越來越會搞笑嗎？」

《金派特務》劇情描述大量走私槍枝即將流入韓國，菜鳥特務流茶熙（李先彬飾）被指派前往韓國進行機密調查，為確保任務順利，進而尋求國情局的「優秀」臥底協助，卻陰錯陽差遇上笨手笨腳又貪財的私家偵探禹手罕（金英光飾）。兩人聯手調查，不僅零默契且漏洞百出，還讓相關人證都莫名「被消失」，甚至被當成頭號嫌疑犯！究竟這兩個超「母湯」特務，能不能保全性命，並順利完成任務呢？