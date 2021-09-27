福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，因體外震波後仍會殘留碎石，使得同位置結石原地再生因此而復發。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

痛爆，彰化一名30歲的李先生飽受腎結石之苦，每年檢查都可以發現左右2腎結石高達7、8顆，每顆大小約0.5至2公分左右，每次震波處裡不到半年又原地再生，讓李先生痛不欲生，衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，因體外震波後仍會殘留碎石，使得同位置結石原地再生因此而復發。

蔡卓榮表示，腎結石通常會反覆發生，據研究5年內復發機率高達5成，但李先生狀況特殊，復發速度趕不上體外震波治療速度，因為健保規定人每次震波要相隔一個月，一年最多震撥5次，但李先生每年檢查都有7、8顆結石，震波處裡後半年左右又長出結石，周而復始已經好幾年。

他說，體外震波並非沒用，只是震波結束後碎石未完全排出，導致殘存的碎石集結成更大的石頭基地，被稱為「核種」，這些聚集起來的核種很快又堆積成結石，因此生長位置才會與原本結石位置一樣，原地再生的感覺。

蔡卓榮說，後來他建議改用軟式輸尿管鏡手術，用大約1公尺長的軟管，從尿道進入、經過膀胱輸尿管直通腎臟，將打碎的石頭取出或使其排出，相較於體外震波，軟式輸尿管鏡可以將石頭打得更碎，不留一下一點碎石，降低在結石的機率。

蔡卓榮強調，雖然不能保證以後都不再結石，但確實改善短時間同位置在結石的機率，他提醒防止結石應該要多喝水，喝水是預防結石的不二法門，除非有心臟、腎臟方面疾病，才繼續控制水量，一般人只要多喝水，就能避免產生腎結石。