中天綜合台自製節目《同學來了》明 (28日)晚播出主題「熟女渴望愛的迫降！尋找第二春聯誼大會！」，邀來何妤玟、萁媽、LALA、陳慧娥（阿娥）、詹惟中、大根等藝人進行配對，為女藝人開創第二春。安心亞對此大表祝福：「第二春也很不錯！熟女們在歲月的淬鍊下，變得更成熟、睿智，在愛情中也更懂進退！」

資深藝人安迪在2020年離世，留下遺孀陳慧娥（阿娥）與一雙兒女，這次阿娥首次在節目中「徵友」，她因從小在家排行老大，過去家中事情都由她作主，一肩扛起顧家的責任，現在的她盼望有個能依靠的人，趁這機會她也列出條件：年紀要比她大、個性文靜、愛唱歌等，經過層層關卡篩選及互動後，從眾候選人選出符合條件的對象，但在對方揭曉真面目後，她的臉色瞬間鐵青緩緩吐出：「怎麼是我兒子的同學！我要打給我兒子！」此話一出便讓在場所有人錯愕不已，連納豆也忍不住說：「太怪了啦！選到同學的媽媽！」事後大根環抱阿娥合唱情歌，兩人深情對望十指緊扣，頓時畫面充滿粉紅泡泡讓阿娥超害羞：「只要兩人合得來，兒子也不反對就有機會！」

《同學來了》萁媽尋找第二春,成功配對詹惟中。(圖／中天綜合台提供)

萁媽是藝人黃鐙輝的岳母，樂觀、直爽的個性深受觀眾喜愛，成為綜藝節目的常客，她單身近30年，殷殷期盼能在節目中遇見合適的對象，從外表到三觀都嚴格審視，直到其中一位候選人說出他擁有四部名車時，萁媽毫不猶豫決定和他「安全之吻」，頭套拿下卻發現等了30年多的竟是命理大師詹惟中，眾人頓時笑翻，並稱這一段是「黃昏之戀」！更多精彩聯誼過程就在9月28日晚間9點中天綜合台《同學來了》。