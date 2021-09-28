中國強力執行「能耗雙控」政策、26日起蘇州地區實施限電，晶圓測試廠京元電蘇州廠辦公區域降載用電、生產持續運作；穎崴和界霖蘇州子公司則停工至30日。

日月光投控表示，配合當地政府限電政策，已安排提前出貨，對客戶及昆山廠所產生的影響有限。

中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，恐衝擊江蘇省昆山市一帶台商營運。

晶圓測試大廠京元電在蘇州設有廠區，京元電副總經理暨財務長趙敬堯今天接受中央社記者電訪表示，目前蘇州廠區辦公區域實施用電降載措施，預估延續到9月底，生產線持續運作，把影響程度降到最低。

法人指出，蘇州廠占京元電整體合併營收比重約2成，限電措施將讓京元電小部分訂單遞延到10月出貨。

測試介面廠穎崴今天表示，蘇州地區26日下午6時至30日深夜12時實施限電政策，子公司蘇州亦崴電子科技配合暫時停工約4個工作日，對營運尚未造成重大影響。

穎崴指出，停工期間以現有庫存因應及協調集團內其他廠區生產；另規劃假日或連假安排生產，滿足客戶出貨需求，並密切觀察後續發展。

功率元件導線架廠界霖今天表示，子公司蘇州住立精工配合當地政府限電政策，預計停工5個工作日，暫時尚未造成重大影響，復電後盡力調節人力產量，減少客戶不便。（編輯：張良知）1100927