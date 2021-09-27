國民黨主席選舉結果25日揭曉，朱立倫以8萬5164票當選第11屆國民黨主席，朱立倫今（27日）上午11時許前往新北市議會謝票，針對行政院長蘇貞昌批評朱愛台灣都是假的，朱重炮回擊，「蘇所謂的愛台就是要拿掃帚去造成兩岸的衝突！」

朱立倫表示，蘇貞昌院長和所屬的陸委會，所謂的愛台就是讓大家吃萊豬，所謂的愛台就是不給大家疫苗，所謂的愛台就不願意發現金好好紓困，「所謂的愛台就是要拿掃帚去造成兩岸的衝突！」

朱立倫致詞時也強調，民進黨竟然敢說朱立倫不愛台灣，國民黨是創建中華民國、保衛中華民國、建設中華民國，是最愛台灣的政黨；民進黨愛台灣就是讓大家吃萊豬、不給疫苗，民眾要現金不發現金、要紓困不給紓困。

朱怒批蘇貞昌「出張嘴巴！」只會想要拿掃帚去對抗對岸，反中、抗中，完全是騙選票，這樣的政黨、這樣的內閣，12月18日就是不信任投票、就是倒閣案，全部都要出來投票。

朱立倫也呼籲黨內同志不要再宣傳公投案，改宣傳這是不信任投票、這是倒閣案，這是對民進黨最大的抗議，通通都要出來投票。