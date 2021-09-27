警方在呂嫌位於台中市的透天厝查獲非法機上盒。（刑事局電偵大隊提供／石秀華高雄傳真）

警方在「JoyTV官方授權網路旗艦店」網站發現販售「安卓電視盒」及「JoyTV安卓專用版」等違反著作權法的機上盒。（刑事局電偵大隊提供／石秀華高雄傳真）

Netflix韓國原創劇「魷魚遊戲」紅遍全球，引爆全球追劇熱潮，刑事局電偵大隊第三隊警方27日宣布破獲標榜官方授權網路旗艦店的非法網站平台，逮捕呂姓嫌犯；呂嫌約1年前架網站販售非法電視盒，採會員制和終身制，吸引約1200人入會，線上可觀看目前最夯「斯卡羅」、「神之鄉」台劇、動漫「鬼滅之刃」以及目前衝上全球戲劇排行榜冠軍的「魷魚遊戲」，初估侵權金額約1億。

刑事警察局電信偵查大隊第三隊警方今年6月網路巡邏發現「JoyTV官方授權網路旗艦店」網站販售「安卓電視盒」及「JoyTV安卓專用版」等違反著作權法的機上盒，蒐證後發現，該網站平台採取會員制，分為月付300元至600元或付費2500至5000元的終身制。

警方追查後發現，該網站平台可看透過電視機上盒內所安裝的APP，觀看第四台頻道及多部涉嫌著作權法影視商品，包括目前最夯的「斯卡羅」、「神之鄉」、等電視劇，以及動漫「鬼滅之刃」，連目前紅遍全球的神劇Netflix韓國原創劇「魷魚遊戲」都可追劇。

警方透過多方調閱資料及解析網站架構，查知45歲的呂姓男子涉嫌重大，9月16日持搜索票前往台中市軍福路一處透天厝查緝，當場逮獲呂嫌，並查扣「JoyTV官方授權網路旗艦店」網站平臺、侵權App檔案、電腦及帳戶等贓證物，粗估侵權金額超過台幣約1億元。

據了解，呂嫌供稱受雇1名香港人，以拆帳方式分贓，從去年10月初架設網站後，已售出約1200台機上盒，供稱已約獲利上百萬元，警方訊後依違反著作權法移送台中地檢署偵辦。