大陸演藝圈競爭激烈不易出頭天，但各大學影劇相關學院招生仍是連年搶破頭，畢竟培養出太多當紅的影星，章子怡母校中央戲曲學院更被譽為「中國演藝圈搖籃」，1996年這一屆，中戲出了「七朵金花」，其中之一就是聞名國際的章子怡，跟她同班的還有女星秦海璐，被說是班上外貌最不起眼的她，卻在22歲就嶄露頭角，拿下金馬獎影后與最佳新人獎。

出身自遼寧大連的女星秦海璐，原本就是科班出身，她1996年考進中央戲曲學院，這一屆同學人才輩出，與同學章子怡、梅婷、胡靜、曾黎、傅晶、袁泉並稱「七朵金花」，同屆的還有影帝劉燁，而在七朵金花中，外型比較非主流的秦海璐，被認為是比較不起眼的那一個，但她演技卻非常紮實，也不管外界的不看好，努力提升自我。

1999年出道的秦海璐，隔年就以《榴槤飄飄》的「阿燕」一角，在第38屆金馬獎拿下最佳新人獎，同時還成為金馬影后，該片也拿下香港金紫荊獎最佳女演員獎，以及電影金像獎最佳新演員獎，秦海璐可說是一出道馬上進入最佳狀態，全面綻放。

而秦海璐不僅演技好，還相當多產，在成為影后後，她以幾乎1年一部電影的頻率，成為多產的女星，推出《停不了的愛》、《冬至》、《槍林戀曲》、《塔克拉瑪干》、《臥虎》等作品，而她不只會演戲，2011年秦海璐以電影《到阜陽六百里》，拿下金馬獎最佳原著劇本獎，是她第一個幕後獎項，而這一切都顛覆了外界當年對她的評價，如今43歲的秦海璐，懷保著滿腹的才華，過著自由舒心的生活。