愛河打撈上岸的遺體，證實為26號凌晨突然離家失蹤的唐姓男子。（取自PTT／袁庭堯高雄傳真）

高雄市愛河今（27日）天一上午發生兩起溺斃事件！警消上午9時許在愛河中正橋一帶搜索一名疑似落水的陳姓單車騎士，苦尋不著之際，竟在中都橋附近撈到一具男子遺體，經查為23歲唐姓男子，他26日凌晨突然離家失蹤，友人一早才發布協尋。中午12時許，警消也在中正橋下尋獲陳男遺體，打撈上岸已明顯死亡。

上午9時許，新興分局接獲民眾報案，指中正橋有一名男子騎著腳踏車到愛河畔，棄車跳入愛河。警消到場搶救，在中正橋上確實發現一輛腳踏車，車上還有陳男的證件，警方、消防隊人愛河流域搜尋未果。

中午11時35分許，鼓山分局接獲民眾通報，在中都橋、近鼓岩國小附近愛河流域發現一具中年男性浮屍，體型壯碩，衣服正面印有「酗酒」字樣，遺體已由消防隊小艇載至願景橋拉上岸。

警方一度以為遺體是陳男，但經家屬指認後，證實不是，警方查證後，發現遺體為唐姓男子，其友人今早還在PTT上公告協尋，表示唐男身高約170公分、23歲，臉部蓄鬍、兩側有耳洞，26號凌晨回家之後服用大量精神疾病藥物後連家裡鑰匙都沒帶就出門，行蹤不明。

尋獲唐男遺體後一小時，警消在中正橋下發現陳男遺體，打撈上岸時已明顯死亡。今日搜救行動，消防局一共出動22車3艇共40人搜索。