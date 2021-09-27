台灣捷運發展歷程超過30年，新北市捷運局設立5年來，積極推動「三環六線」，將捷運核心路網逐步擴散。捷運局今舉辦「新北捷運 5年有成」施工技術及經驗研討會，分享捷運施工成果。（新北捷運局提供）

台灣捷運發展歷程超過30年，新北市捷運局設立5年來，積極推動「三環六線」，將捷運核心路網逐步擴散。捷運局今舉辦「新北捷運 5年有成」施工技術及經驗研討會，分享捷運施工成果。（新北捷運局提供）

台灣捷運發展歷程超過30年，新北市捷運局設立5年來，積極推動「三環六線」，將捷運核心路網逐步擴散。捷運局今舉辦「新北捷運 5年有成」施工技術及經驗研討會，分享捷運施工成果，除了探討路網評估、輕軌機場配置等政策規畫外，也介紹捷運三鶯線施工技法、淡海輕軌特色、安坑輕軌安心橋的永續管理等項目，盼新北豐碩成果能提升國內捷運軌道建設水準。

「新北捷運 5年有成」研討會邀請國內著名專家、工程顧問公司，針對新北捷運、輕軌工程案例分享。新北市副市長陳純敬表示，新北市致力推動軌道建設，5年期間，除了累積工程經驗外，也針對捷運工程的生命周期各階段檢討精進，希望透過研討會將各項成果展現。

新北捷運局長李政安指出，新北捷運自辦工程中，淡海輕軌綠山線2018年12月完工營運後，為淡海新市鎮帶來便捷交通，2020年11月淡海輕軌第一期藍海線通車，新增台北海洋大學、沙崙、淡水漁人碼頭站，2條路線串聯，成功帶出新一波的觀光休閒人潮。

為了能達成輕軌系統永續營運的目標，捷運局也以建置、營運維修及重置等全生命週期價值工程概念，擬定輕軌路網「系統單純化」、「操作一致化」的目標，在考量安坑輕軌路線特性、運量需求，以及國車國造與路網系統單純化的原則下，沿用了淡海輕軌車輛系統，大幅降低車輛建置成本，往2022年完工通車目標邁進。此外，新北第一條中運量系統的捷運三鶯線，也在持續推進完成，目前整體進度已達55％以上，預計2023年完工。

李政安表示，這次研討會主題包括：政策面「新北捷運潛力路網的評估」、規畫設計面「輕軌3＋機廠標準配置原則」、施工面「捷運三鶯線應用橫移工法於狹窄路段之預鑄U架吊裝成果」、契約執行面「淡海輕軌特色及履約管理」及永續營運面「安坑輕軌安心橋之永續作為與管理」等五大項類別，主講內容多元豐富，盼用新北豐富的經歷，提供國內各機關產業在設計規畫、施工、維護及營運管理時參考，提升國內捷運軌道建設水準。