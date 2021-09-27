根據台灣證交所統計，9月22日到9月24日外資在集中市場賣超金額為240.61億元，其中賣超前3名為中鋼(2002)、友達(2409)及開發金(2883)。

根據證交所統計，9月22日到9月24日外資在集中市場總買進金額為2306.09億元，總賣出金額為2546.70億元，賣超為240.61億元，且統計自2021年年初至9月24日止，外資總買進金額為16兆8404.5億元，總賣出金額為17兆2991.06億元，累計賣超為4586.56億元；外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為23兆1714.26億元新台幣，占全體上市股票市值的44.04%，較9月17日的23兆2,176.58億元新台幣，減少462.32億元。

就買賣超來看，外資自集中市場買超最多的前3名上市公司為：台聚(1304)、彩晶(6116)及群創(3481)；賣超最多的前3名上市公司為：中鋼、友達及開發金。