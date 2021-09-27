基隆成功國小活動中心重建，今天舉行開工動土儀式。（陳彩玲攝）

成功國小活動中心1981年完工啟用，迄今已有40年歷史。（陳彩玲攝）

基隆成功國小活動中心已使用40年，建物防震係數不足，市府向中央爭取經費並自籌預算2億9000萬元，將活動中心重建，打造成音樂廳及多功能球場，今天進行開工動土儀式，預計2023年12月完工，更同步改造附近陸橋休憩空間、通學步道，讓學校與社區共融共好。

成功國小活動中心1981年完工啟用，迄今已有40年歷史，由於基隆多雨，加上地震頻傳，常年使用下，導致建築物耐震係數不足。市長林右昌表示，基隆只有一座文化中心，每年展演檔期滿檔，因此，將成功國小活動中心打造成音樂廳及多功能球場，可容納400人的展演基地，他說，不僅學生能使用，仁愛區的居民也受益。

林右昌指出，他上任後，積極推動「以校園為核心」環境改善計畫，而成功國小基地是最後一哩路，未來將銜接城際轉運站、串聯成功一路廊帶，並搭配31號橋改建，把最邊緣的獅球五里，與核心的市港再生標竿計畫串接在一起。他提及，雖然這項工程完工時，他已卸任，但盼都市改造的理念，能持續延續下去。

林右昌說，除改善學校環境，也結合提升公幼比例、長照據點機能，以及國際最夯的「15分鐘城市概念」城市生活機能指標，透過公共設施良善規畫，讓民眾日常需要的公共服務機能，在步行15分鐘內完成，他提及，基隆早在2014年起步落實，不只改善生活機能也節能減碳。

教育處長林祝里表示，成功國小是全市唯一設有音樂班的國小，這次重建將打造成多功能球館，可容納400人音樂廳的活動中心，提供中小型藝文展演，並規畫結合在地環境、綠能環保融合，重塑本市特色建築物；整體工程計660日曆天，預計2023年完工，為師生及市民帶來更舒適活動空間。