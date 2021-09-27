櫃買中心27日表示，台新藥（6838）在27日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，台新藥成立於2010年12月間，為上市生技股台耀化學的轉投資事業，董事長兼總經理為程正禹，主要經營業務是藥物研發，送件時資本額為9億8832萬元。

台新藥2020年業績，營收為零元，稅前虧損2億2015萬元，每股虧損3.12元。

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