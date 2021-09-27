台新藥27日送件申請登錄興櫃股票 13:212021/09/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，台新藥（6838）在27日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，台新藥成立於2010年12月間，為上市生技股台耀化學的轉投資事業，董事長兼總經理為程正禹，主要經營業務是藥物研發，送件時資本額為9億8832萬元。 台新藥2020年業績，營收為零元，稅前虧損2億2015萬元，每股虧損3.12元。 嘉縣草莓農成立協會 技轉微生物菌 國銀優惠拚場 各出奇招搶客 #台耀 #台新藥 #日送件申請登錄興櫃 #櫃買中心 #化學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斯洛伐克捐贈16萬劑AZ疫苗 今晨抵台 09:262021/09/26 生活 《產業分析》大陸限電絕招 供應鏈全員戒備 09:282021/09/27 財經 黃天牧點出三大原因 對台股「樂觀以待」 09:522021/09/27 財經 大陸「台商大本營」限電衝擊！限電受害股漲跌互見 12:152021/09/27 財經 《熱門族群》能耗雙控開槍 蘇州昆山台廠難兄難弟 11:272021/09/27 財經 百貨周年慶 刷卡密技搶先看 04:102021/09/26 財經要聞 140萬劑疫苗分三批陸續到貨 首批55萬劑BNT疫苗30日抵台 12:012021/09/27 生活 《生醫股》抗新冠藥二期臨床數據達標 生華科飆漲停 09:282021/09/27 財經 嘉市愛＋1 惜食冰箱再增5處 04:102021/09/27 地方新聞 各大品牌推萬元新產品 平板搭手寫筆上學更便利 04:102021/09/27 時尚消費 證實了！首批「客製化標籤」BNT疫苗 周四抵台 06:262021/09/27 生活 財經熱門新聞 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 陸大動作限電 供應鏈再爆慘事 蘋果、特斯拉剉咧等 - 財經 美股「暴風雨前的寧靜」殺局將至？他預告下場風暴：做好準備 - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 變心了 499單門號掀跳船潮 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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