在加拿大拘留華為財務長孟晚舟後，北京也拘留加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor），使得中國大陸被控進行「人質外交」。

在加拿大釋放華為財務長孟晚舟後，2名被中國大陸逮捕的加拿大人也獲釋，外界指控北京進行「人質外交」，不過大陸官媒《環球時報》昨（26）日揭露，2名加國人獲釋前已經坦承罪行，並且因為醫療原因獲得保釋。

《環球時報》26日晚間引述消息人士指出，24日加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）在搭機離開中國大陸前，就已經坦承在中國犯下的罪行，並且因為醫療原因獲得保釋。

消息人士說，在相關機構證實、專業醫療機構診斷、以及加拿大駐中國大使的保證下，北京市第二中級人民法院及遼寧省高級人民法院先前就決定依法讓2人保釋。

報導指出，今年8月，史佩弗因間諜罪及非法向外國實體提供中國機密被判處11年有期徒刑，他被發現多次拍攝中國軍事設備的照片及影片，並且非法將部份照片提供給中國以外的人，這些照片及影片被列為中國二級國家機密。他同時也被沒收5萬人民幣個人資產，並且將被驅逐出境。

消息人士指出，史佩弗是康明凱的主要線人，長期提供康明凱資訊。康明凱於2017至2018年間以商人的偽裝身份進入中國大陸，並且透過他在北京、上海、吉林的聯絡人蒐集了大量有關中國國安的資訊，康明凱再根據這些資訊撰寫分析報告，這些資訊包括中國國家機密及情報。

北京一間法院於今年3月22日針對康明凱面臨的間諜指控開庭審理，不過尚未宣判結果。

根據有關主管機構，康明凱及史佩弗已經坦承自己的罪行，並且親手寫下了悔過書，他們必須嚴格遵守保釋條件，如果違規，中國法庭將重新開始審理他們的案件。

《環球時報》指出，2名加拿大人在孟晚舟獲釋後返回加拿大，讓部份西方媒體指控北京進行「人質外交」，《環時》強調孟晚舟案和2名加拿大人的案件在本質上完全不同，中國專家指責孟晚舟才真的被美國及加拿大當成「政治人質」。

報導引述中國社會科學院加拿大研究中心副主任姚朋，指出孟晚舟案是典型的加拿大政客的政治操弄，是由美國及加拿大共同「捏造」的政治事件；相較之下中國法院呈現了許多證據，因此2名加拿大人的犯罪事實「很明顯」，「所以這2名加拿大人完全不是人質。」

針對北京一再強調並未進行「人質外交」，香港《南華早報》報導，威爾遜中心季辛吉美中研究所主任戴博（Robert Daly）24日表示，2名加拿大人在孟晚舟獲釋後迅速被釋放，顯示北京「默認」過去3年來一直否認的事實：「顯然他們就是人質。」