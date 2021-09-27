塔利班（Taliban）已下令禁止阿富汗海曼德省（Helmand）理容師替顧客剃鬍或修鬍，稱這樣的行為違反他們對伊斯蘭律法的解讀。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，塔利班宗教警察表示，任何人違反這項規定都將遭受懲罰；首都喀布爾有些理容師說，他們也接獲類似命令。

儘管塔利班一再承諾會建立一個較溫和的政府，禁止剃鬍修鬍的命令暗示阿富汗將重啟過去塔利班執政時期的嚴苛規定。

塔利班8月奪權以來已嚴懲反對人士，旗下戰士昨天擊斃4名涉嫌綁架的男子，並將4人遺體懸掛在赫拉特省（Herat）街頭示眾。

塔利班官員在海曼德省理容院張貼的通知中警告，理容師在理髮和修剪鬍鬚方面必須遵循伊斯蘭教律法。

BBC記者見到通知上寫著：「沒人有權抱怨。」

喀布爾一名理容師說：「戰士一再前來，命令我們停止修剪鬍鬚，其中一人跟我說，他們可以派臥底探員來抓我們。」

另一名經營喀布爾最大理容院之一的理容師表示，他接到自稱政府官員來電，對方要他「停止追隨美式風格」，不要替任何人剃剪鬍鬚。

還有人向BBC表示：「多年來，我的理容院都是能讓年輕人根據自己意願剃鬍、看來時髦的所在。如今已經沒必要繼續這門生意了。」

西部城市赫拉特另一名理容師表示：「顧客不剃鬍了，（因為）不想讓自己在街上被塔利班戰士鎖定。他們想要融入其中，看起來跟他們（塔利班戰士）一樣。」