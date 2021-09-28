中國東北多地23日發布限電通知，嚴重影響企業生產及居民生活，陸媒報導，遼寧遼陽市一家企業近日因限電而發生高爐煤氣洩漏，共23人因煤氣中毒送院。

北京「新京報」今天報導，煤氣中毒事發於24日，涉事公司遼寧澎輝鑄業有限公司因限電導致設備停機、煤氣洩漏，共23人與煤氣接觸，當晚全部送醫，截至今天仍在醫院接受觀察治療，暫無生命危險。

據表示，遼寧澎輝鑄業經營範圍包括金屬鑄造、煉鐵、煉鋼等。

另據「遼寧日報」報導，遼寧省工信廳昨天召開全省電力保障工作會議指出，今年前8月，遼寧省用電負荷創歷史新高；7月以來，由於發電能力大幅下降，省內電力短缺；本月10日起，遼寧省外來淨受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業的用電需求。

會議說，10至22日，遼寧省共啟動6輪有序用電措施，涉及2萬3196戶次企業，用電影響範圍限制在部分工業企業。

不過，23至25日，由於風電驟減等原因，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別，遼寧省啟動3輪有序用電措施，個別時段在實施有序用電措施最大錯避峰416.92萬千瓦的情況下，電網仍存在供電缺口。

會議說，根據「電網調度管理條例」，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

中國東北地區緊縮供電引發民怨，據指有些地方一天停電數次、有些停電超過12小時，瀋陽還有紅綠燈停電，引發交通堵塞。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100927