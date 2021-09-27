前女F4成員Amy(葉庭蓁)驚傳長年遭老公小薛言語恐嚇，近日更被老公酒後施暴，驚動警察到場協調，目前雙方已分居，經紀人閃亮亮也向《中時》證實，她今天下午會拿驗傷單至家事法庭訴請離婚。

閃亮亮透露，因為小薛長期酗酒，精神狀況不是很好，常會搥牆、門，把東西弄破，半夜發酒瘋，還會對Amy言語暴力，甚至會動手，造成Amy一直處在恐慌下，夫妻倆已經分房睡很久。

Amy遭老公酒後家暴。(圖／經紀人提供)

而前晚小薛酒後又對Amy言語恐嚇，還對她暴力相向，Amy小孩趕緊衝出門求救二阿姨、Amy的妹妹且報警，小薛看到警察來，還扯她頭髮並踹她，Amy當時因為情緒激動，導致甲亢（甲狀腺機能亢進）發作。

警察到家裡後發現情況不對，就先幫她通報社福局和家暴中心，並申請保護令。而昨晚Amy再次到警局備案申請保護令，警察請她們去驗傷，並提告，今天下午Amy會拿驗傷單至家事法庭，控告家暴訴求離婚，並且爭取小孩贍養費及獨立監護權。

而經紀人提供的照片中，可以看到Amy四肢都有被打的瘀傷，閃亮亮也表示Amy目前先整理搬家，他有先匯兩萬元請她先搬家。