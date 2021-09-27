年度科技盛事2021年世界互聯網大會在烏鎮召開，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在全體大會上致辭時，提出集團圍繞社會責任的兩大戰略：ESG及助力共同富裕；並思考如何以平台的力量，為社會發展帶來更多美好。張勇表示，這兩個社會責任策略將與阿里巴巴集團在內需、全球化、雲計算及大數據三大商業戰略配合。

今年來到第八屆、一連三日的世界互聯網大會在浙江烏鎮召開，本屆大會主題為「邁向數字文明新時代—攜手構建網絡空間命運共同體」，探討在數位新時代之下，技術如何促進經濟、社會及文化的發展。

張勇表示：「我們始終相信，中小企業有活力，則平台有活力，則整個經濟有活力。平台經濟最大的價值，在於成就他人的同時自身也獲得健康成長。只有更普惠、更公平、更規範、更包容，讓更多人和更多中小企業參與其中，平台經濟才會真正和持續地發展好。」

張勇指出，阿里巴巴的ESG戰略與「碳中和」路徑，將會圍繞「雙碳」目標來製訂，在確保自身成為一家健康可持續公司的同時，也和合作夥伴、客戶一起搭建綠色、可持續的新商業生態，「這是將普通人的綠色意願轉化為社會價值的最新嘗試，我們相信再小的能量，只要不斷聚沙成塔，也能成為推動社會變化的大力量。」

9月初，阿里巴巴集團宣布將投入1000億元人民幣（約155億美元）圍繞科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金五大方向，助力共同富裕，張勇在發言期間透露其中兩個助力共同富裕的具體行動方案。

首先，阿里巴巴將推出「技術普惠人才培養計劃」，面向大陸廣大縣域的中等職業學校學生進行職業規劃，培養他們的興趣與技術能力，未來希望能為大陸的欠發達地區培養超過20萬名數位化人才，讓他們有機會成為專才。

同時，阿里巴巴將派駐「鄉村振興技術官」到田園間，向鄉鎮分享技術，為縣域提供技術保障、培訓與支持，並為鄉村提供更有力的技術人才支援。這是繼「鄉村振興特派員」之後，阿里巴巴面向鄉村推出的另一個「派駐員制度」。張勇表示，如果能夠幫助當地留下人才，授人以漁，就能逐步長出核心產業，帶來持續可見的發展變化。

張勇補充：「打造健康規範的平台經濟，阿里巴巴有決心也有信心。幫助各方參與者提升創業致富的能力，與社會一起發展前行，是我們20多年來的初心和方向所在，也是我們面向未來堅定不移、始終如一的選擇。」

首屆世界互聯網大會於2014年在烏鎮召開，並將烏鎮定為永久舉辦地。今年大會的亮點之一，是集中展示包括5G全域自動駕駛、智慧看護系統、數位牧場等在內的25項智慧化項目，在生活體驗、智慧生產、行業生態等不同場景應用的情況，模擬各種未來世界的生活模式。