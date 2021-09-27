造紙大廠正隆(1904)2021年第三季本業營運雖遭逢疫情逆風干擾，但越南廠營運最壞時期已過，且合建的都更建案銷售入帳，可望顯著填補缺口、挹注成長動能。而第四季旺季市場需求仍看旺，且可望再度調漲紙品價格反應成本上漲，下半年營運動能持續看佳。

正隆股價7月初觸及51.5元的逾21年新高後一路拉回，23日下探33.7元的半年低點，三大法人上周賣超達8170張。近日股價止跌回穩，今（27）日跟隨造紙股同步放量勁揚，午盤後飆升9.24％至37.25元，位居造紙類股漲勢前段班。

正隆受越南封城防疫、銷量因客戶停攻影響砍半影響，8月自結合併營收32.6億元，月減達16.24％、降至近半年低點，仍年增4.58％。累計前8月合併營收288.34億元、年增達14.72％，續創同期新高。

正隆先前法說時指出，下半年營運多少受到疫情、成本上漲、海運缺櫃及塞港影響，尤其越南疫情導致廠區降載營運，使往年7～8月旺季效益將有所遞延，預期影響營收約3％，將審慎注意市況因應，致力達成全年營收及獲利優於去年目標。

投顧法人認為，南越有望於9月中旬逐步解封，由於正隆越南廠近30％為鞋盒銷售，故鞋廠復工有望支撐後續營收表現。同時，9月起中國大陸「金九銀十」旺季到來，需求轉強亦可望增添營運成長動能。

正隆表示，越南平陽造紙廠二期40萬噸年產能原先力拚年底前完工，惟受封城防疫影響，預期將延至明年完工。目前越南廠最壞情況已過，將持續擴大海內外循環經濟建置、推動SMART低碳智紙，以轉型布局綠色商機。

此外，投顧法人指出，正隆在營建業務亦有斬獲，包括北市羅斯福路、饒河街等合建都更建案銷售順利，第三季可望認列入帳逾8億元，對營運挹注顯著成長動能。同時，由於生產成本持續上漲，公司正與客戶協商，第四季有機會三度調漲產品報價反應。

正隆致力精進台灣及中國大陸據點，聚焦擴大越南投資及生產銷售據點建立，公司指出，今年底至明年將有多項效益精進計畫及新產能擴建案完成啟用，預期待疫情稍微緩解後，明年將是正隆產銷營收顯著成長、精進效益顯著發揮的一年。