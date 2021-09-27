國內疫情漸趨穩定，防疫措施有望再度鬆綁，配合振興五倍券即將上路，使遭逢三級警戒重創的觀光餐飲業營運可望加速復甦。觀光類股今（27）日上攻力道轉強，類股指數開高穩揚2.6％至99.96點，位居盤面類股漲勢前段班。

其中，目前仍未恢復營運的錢櫃(8359)及好樂迪(9943)，因後續有望有條件恢復營運，今日股價雙雙勁揚逾8.5％，17日登錄興櫃交易後一路走跌的路易莎咖啡(2758)強彈逾7.5％，亞洲藏壽司(2754)及御頂(3522)齊揚逾5％。

連鎖餐飲集團乾杯(1269)及經營「健身工廠」的柏文(8462)雙雙勁揚逾4％，六角(2732)、飯店業者富野(2736)及旅遊業者鳳凰(5706)齊揚近4％，雄獅(2731)、易飛網(2734)及王品(2727)漲約3.5％，瓦城(2729)、夏都(2722)、五福(2745)、華園(2702)亦漲逾2.5％。

行政院長蘇貞昌今日上午召開擴大防疫會議，指揮中心在會中報告表示，若國內疫情仍能維持穩定，針對大眾運輸的飲食及乘載管制措施，藝文展覽與體育賽事、大型餐婚宴場所的進場室內容留人數及相關飲食規範等，應有調整空間。

此外，電子遊樂場、MTV及KTV等部分休閒娛樂場所，亦有設定相關條件適度予以開放空間。蘇貞昌對此表示，在監測中秋連假疫情變化後，可視狀況進行相關限制產業鬆綁，預定鬆綁項目與啟動時間，將在下午由指揮中心向國人報告。