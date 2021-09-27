日本是許多台灣人的旅遊首選，有民眾分享十幾年前第一次到日本玩時，在路口禮讓車子，結果反被當地駕駛禮讓，人不過馬路車就不開走，讓他超震撼，直呼「嚇死寶寶了」！

這名網友在PTT發文，指十幾年前與同學第一次到日本玩，準備過馬路時剛好遇到車子要轉彎，就照著台灣規矩，理所當然在路口停下來等車子先過，沒想到駕駛也停下來，就這樣你看我、我看你，沒有人要先走，最後是駕駛比手勢請原PO先過才開車，日本人超堅持禮讓行人的行為讓他嚇死，直呼太震撼了。

文一PO出後，立刻引起網友熱烈討論，有人分享，他在日本神戶小巷也遇過，有車子在下下個路口停下來等他過馬路，晚上沒車也是這樣，「真的很震驚，害我趕快小跑步穿越馬路」，還有人留言：「超震驚的好嗎？50公尺外就開始減速停車」、「日本人的禮讓是，我離斑馬線還遠遠的，還在走過去他們就會停下來」、「我要讓車過，他還堅持不動要我先過，超扯國民素養差太多了」。

還有許多網友感嘆，「台灣現在會讓的那些，大部分都是確定你有在過馬路他才停」、「20年了台灣還是沒進步」、「其他國家的駕駛多半是停下來等，只有台灣是一直往前衝，逼行人快過去」、「台灣太遠禮讓行人，大概會被後車追撞」，但也有人表示，「雙北現在都會讓啊，有什麼好大驚小怪」。