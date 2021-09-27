靜宜大學傑出校友，也是應用化學系副教授陸勤偉研發新純有機小分子「雙氰基咪唑熱活化型延遲螢光材料」，可取代銥金屬運用在OLEDs(有機發光二極體)面板上；革命性研究未來若被產業界廣泛運用，將有效降低手機、電腦、OLEDs電視等價格。
研究發表在被視為科技部化學學門的指標性國際期刊「Chemistry - A European Journal」，封面更結合靜宜大學地標「主顧聖母堂」與化學結構的圖案，創意巧思十分吸睛，也呈現靜宜校園之美！校長唐傳義說，該校長期致力於「綠色化學」相關研究；應化系副教授陸勤偉團隊的稀有金屬替代材料研發，有助於保存地球稀有資源，值得肯定。
唐傳義指出，陸勤偉團隊具備深厚的理論基礎，才能應用光電分子材料、凸顯理論基礎的價值。光電分子材料也是未來全球的重點，但製程困難且價格昂貴，陸老師團隊能研發出製程簡單的替代材料，是很大突破！未來若能量產，將有助於光電產業的發展。
靜宜大學秘書長劉國有指出，該校創校65年來，培育超過9萬名校友，在各領域貢獻所學扮演重要角色。應化系傑出校友陸勤偉以專業研究，不僅回應社會需求、促進產業升級，更是學弟妹學習的好榜樣！
陸勤偉說，OLEDs面板普遍應用在手機、電腦及電視螢幕，由於OLEDs面板需使用的銥金屬，在地殼含量很少，幾乎要透過隕石取得，連帶使得OLEDs面板價格居高不下，手機也變得昂貴，每支動輒2至3萬元。市售OLEDs電視的畫質也比液晶螢幕好，但價格昂貴，每台動輒10萬元以上，而無法普及。
陸勤偉指出，紅、綠、藍為OLEDs面板的三原色，其中尤以藍色最難以製作，一般藍光OLEDs不是顏色不夠純化飽和，就是壽命不長。
靜宜大學應化系研發團隊利用廣泛應用於發光元件及傳感器的咪唑(imidazole)及常被用為發光材料的氰基(cyano)，研發出「雙氰基咪唑熱活化型延遲螢光材料」，兼顧色彩飽和及壽命長的優點，可取代銥金屬在OLEDs面板上的應用，而且製作容易。這項革命性的研究，深具發展潛力，未來若被產業界運用，將可有效降低手機、電腦、OLEDs電視等價格。
值得一提的是，陸勤偉團隊不僅讓世界看見靜宜的研發能量；期刊封面更結合靜宜校園新亮點「主顧聖母堂」與化學結構圖案，創意巧思，也能感受靜宜校園之美。
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