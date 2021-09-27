靜宜大學的研究發表刊登在被視為科技部化學學門的指標性國際期刊「Chemistry - A European Journal」，封面更結合靜宜地標「主顧聖母堂」與化學結構的圖案。（靜宜大學提供）

靜宜應用化學系副教授陸勤偉研發新的純有機小分子「雙氰基咪唑熱活化型延遲螢光材料」，可取代銥金屬運用在OLEDs面板上。（靜宜大學提供）

靜宜大學的革命性研究，深具發展潛力，未來若被產業界運用，將可有效降低手機、電腦、OLEDs電視等價格。（靜宜大學提供）

靜宜大學創校65年來，培育超過9萬名校友，在各領域貢獻所學，扮演重要角色。應化系傑出校友陸勤偉以專業研究，回應社會需求、促進產業升級。（靜宜大學提供）

靜宜大學傑出校友，也是應用化學系副教授陸勤偉研發新純有機小分子「雙氰基咪唑熱活化型延遲螢光材料」，可取代銥金屬運用在OLEDs(有機發光二極體)面板上；革命性研究未來若被產業界廣泛運用，將有效降低手機、電腦、OLEDs電視等價格。

研究發表在被視為科技部化學學門的指標性國際期刊「Chemistry - A European Journal」，封面更結合靜宜大學地標「主顧聖母堂」與化學結構的圖案，創意巧思十分吸睛，也呈現靜宜校園之美！校長唐傳義說，該校長期致力於「綠色化學」相關研究；應化系副教授陸勤偉團隊的稀有金屬替代材料研發，有助於保存地球稀有資源，值得肯定。

唐傳義指出，陸勤偉團隊具備深厚的理論基礎，才能應用光電分子材料、凸顯理論基礎的價值。光電分子材料也是未來全球的重點，但製程困難且價格昂貴，陸老師團隊能研發出製程簡單的替代材料，是很大突破！未來若能量產，將有助於光電產業的發展。

靜宜大學秘書長劉國有指出，該校創校65年來，培育超過9萬名校友，在各領域貢獻所學扮演重要角色。應化系傑出校友陸勤偉以專業研究，不僅回應社會需求、促進產業升級，更是學弟妹學習的好榜樣！

陸勤偉說，OLEDs面板普遍應用在手機、電腦及電視螢幕，由於OLEDs面板需使用的銥金屬，在地殼含量很少，幾乎要透過隕石取得，連帶使得OLEDs面板價格居高不下，手機也變得昂貴，每支動輒2至3萬元。市售OLEDs電視的畫質也比液晶螢幕好，但價格昂貴，每台動輒10萬元以上，而無法普及。

陸勤偉指出，紅、綠、藍為OLEDs面板的三原色，其中尤以藍色最難以製作，一般藍光OLEDs不是顏色不夠純化飽和，就是壽命不長。

靜宜大學應化系研發團隊利用廣泛應用於發光元件及傳感器的咪唑(imidazole)及常被用為發光材料的氰基(cyano)，研發出「雙氰基咪唑熱活化型延遲螢光材料」，兼顧色彩飽和及壽命長的優點，可取代銥金屬在OLEDs面板上的應用，而且製作容易。這項革命性的研究，深具發展潛力，未來若被產業界運用，將可有效降低手機、電腦、OLEDs電視等價格。

值得一提的是，陸勤偉團隊不僅讓世界看見靜宜的研發能量；期刊封面更結合靜宜校園新亮點「主顧聖母堂」與化學結構圖案，創意巧思，也能感受靜宜校園之美。