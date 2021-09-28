中國強力執行「能耗雙控」政策、26日起蘇州實施限電，傳動元件大廠上銀表示，蘇州廠已接到限電通知，今天起至30日安排調班休假，每部門少數員工上班，再視狀況滾動式調整。

中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，恐衝擊江蘇省昆山市一帶台商營運。

上銀集團在蘇州設有廠區，上銀今天表示，蘇州廠接到限電通知，目前安排今天起至30日休假，和10月4日至7日的中國大陸十一長假4天調整，只留每部門少數員工上班，未來再視狀況滾動式調整。

法人指出，上銀蘇州廠主要從事傳動元件後段裁切與組裝作業。根據上銀年報，在中國大陸蘇州轉投資公司包括蘇州邁萃斯，主要從事精密齒輪刀具；中國上銀公司位於蘇州工業園區，主要生產精密傳動零件、滾珠螺桿、線性滑軌及工業機器人等。

本土法人指出，氣動元件大廠亞德客-KY主要寧波廠目前沒有影響，寧波廠占亞德客-KY整體產能比重約60%。不過市場擔憂中國大陸限電措施恐影響產業對氣動元件拉貨需求，亞德客-KY今天股價重挫，午盤續失守900元大關，最低來到857元，大跌9.78%。（編輯：張良知）1100927