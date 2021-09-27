彰化就業服務中心推出「銀髮續航」單一窗口就業服務，盼能協助中高齡者重回職場再就業，開啟人生職涯下半場。（彰化就服中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫情為她關上一扇門，就服中心為她開啟另一扇窗。彰化縣56歲的阿惠姐原本是網咖老闆娘，卻因疫情結束營業，還背了百萬貸款，在彰化就業中心「銀髮續航」單一窗口媒合下，她將心態歸零重新出發，進入一家五金工廠擔任包裝員，總算紓解家中經濟困境的燃眉之急。

56歲的阿惠姐，丈夫經營網咖10多年，近幾年營收尚稱平穩，今年卻受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，生意一落千丈，不得已只好結束營業；面對仍有貸款尚未還清，全家經濟陷入困境。

透過友人介紹，她向彰化就業中心尋求協助，就服員發現阿惠姐長年從事服務業，沒有其他專業技能，缺乏自信也欠缺面試技巧，經過一系列促進就業課程，完成求職履歷，最後順利進入一家五金加工廠擔任包裝員；以高年級生的身分，重新開啟職涯下半場，更有勇氣面對全新的工作環境與人生下半場。

彰化就業中心主任李炎華表示，因應《中高齡者及高齡者就業促進法》去年底上路，推出「銀髮續航」單一窗口就業服務，透過面對面的諮詢服務及各項友善服務設施，重啟高年級生的求職信心，協助開啟職場新人生。

李炎華說，中高齡勞工有著穩定性高、實務經驗豐富、具抗壓性、有責任感、有敬業精神等優勢，中心為中高齡求職者設置友善服務環境，提供中高齡職涯叢書主題展，營造高年級生職涯舒活的閱讀空間，讓中高齡與就服員一同討論人生下半場優老職涯規劃。

彰化就服中心「銀髮續航」服務，規劃系列就業促進課程，包括心態調整、職涯轉念、就業市場趨勢、就業準備等主題，開發友善廠商及適性職缺，搭配各項就業促進工具，協助中高齡民眾提升自信、重返職場，開展職涯第二春。現場除提供老花眼鏡、放大鏡書籤可借用外，也提供平板方便不熟悉電腦操作的民眾使用。