釀酒人球員換上冠軍T恤慶祝。（美聯社）

國聯中區的龍頭正式出爐，儘管同區的聖路易紅雀季末寫下驚人的16連勝，還是無法阻擋密爾瓦基釀酒人登上分區王座。釀酒人27日以8-4打敗大都會，以94勝62敗摘下隊史第4座分區冠軍，紅雀同日4-2擊敗小熊，完成4戰橫掃。接下來釀酒人、紅雀兩隊還要進行3連戰。

今年的國聯戰力嚴重向西區傾斜，西區雙雄巨人、道奇都拿到百勝，釀酒人只以94勝就稱霸中區，老二紅雀添上最近的16連勝居然還與釀酒人有7場勝差。釀酒人確定是國聯第2種子，在季後賽首輪的對手將會是戰力更弱的國聯東區冠軍，身為國聯外卡的紅雀則是首輪就會碰上最強的西區雙雄。

國聯東區目前還在混戰，勇士83勝72敗只領先費城人2.5場勝差，本周兩隊還有最後一次系列賽，由於敗者的戰績也搶不到外卡，這將是攸關晉級季後賽的3連戰。費城人仍有機會把勇士踢下王座。兩邊的勝出者會在季後賽首輪對戰釀酒人。

道奇27日拿下第100勝，但是巨人有102勝，本季勢必委屈其中一支百勝球隊去打外卡戰了。道奇目前落後巨人2場勝差，例行賽剩下6場，只能期待其他球隊去幫他們拉下巨人。

東區：勇士、費城人爭分區冠軍

中區：釀酒人摘冠

西區：巨人、道奇爭分區冠軍（輸的拿外卡）

外卡：道奇、紅雀