大陸14歲跳水小將全紅嬋在東京奧運刷新女子高台跳水10公尺紀錄，奪金後在大陸爆紅，網友翻出她過去受訪的影片，原來家境貧寒的她童年就開始練跳水，連遊樂園和動物園都沒去過。同為跳水運動員的陳艾森發布和全紅嬋逛野生動物園的一天，全紅嬋開心看熊貓、餵河馬、與猩猩合影，網友紛紛留言「全紅嬋終於圓夢了」。

東京奧運會前，全紅嬋受訪時表示連遊樂園都沒去過，也沒去過動物園，表示奧運結束想去玩玩抓娃娃之類的遊戲。

全紅嬋在奧運奪金後，一夕爆紅，全紅嬋的心願被聽見了，山東、廣西、河北、四川等省份的文旅部門都向她發出邀請，此外，多家遊樂園、動物園發聲要請她來體驗。

26日跳水運動員陳艾森發布vlog，記錄了他和全紅嬋去逛野生動物園的一天，影片中全紅嬋樂得看熊貓、餵河馬，最後還與紅毛猩猩合照。

「全紅嬋陳艾森逛動物園」也登上微博熱搜榜，網友紛紛留言祝福，為她感到開心，比紹「參加完全運會並且再次取得好成績，全妹妹終於可以好好休息一下啦！」、「這麽優秀的她，以後一定會越來越好的！」