台積電屢傳有意落腳中油高雄煉油廠舊址建廠，廠區土汙、水汙整治將左右建廠關鍵。原本推估長達17年整治期，如今縮短到2年多，學者憂心整治過程恐二次汙染，必須落實風險控管。高市府回應，會加強環境監測機制，研討更進一步措施。

高雄市議會今（27）日舉辦「中油五輕廠區整治及開發運用」公聽會，由市議員黃柏霖主持，邀請公部門、專家學者與會。成功大學環境工程系教授吳義林提及，目前汙染區域可能有約數百噸的一級致癌物「苯」，排放過程若不謹慎處理，恐對居民健康造成負面效應。

嘉南藥理大學環境工程與科學系教授蔡瀛逸說，汙染土方堆置要妥善管理，並避免風吹揚塵、雨水逕流等造成二次汙染，並需進行環境長久監測。另需有環保、職安等專責單位，且編列一定比例預算。

前屏東縣環保局長、高雄科大兼任講師魯台營認為，整治不該急就章，必須重長計議，台積電若真要設廠，不需把時程拉這麼緊，畢竟要在2023年建廠、2025年完工，勢必加快整治速度，但愈快汙染集中量愈大，恐對環境無法修復。

工務局副局長黃榮慶表示，為加速整治，市府受託辦理汙染場址改善工作，與中油今年5月簽訂契約，改善經費268億元，今年7月也由中油董事會審議通過；汙染廠址169.5公頃，採三階六區分期整治，目前第一階段26公頃完成發包，目標2023年完成整體整治。

黃榮慶指出，整治過程中會遵照環保排放標準整治，加強對環境檢測、監測後才會施工，同時進一步研擬風險控管措施。另有編預算聘請專業勞安人員。環保局坦言，廠區確實存在致癌風險物質，煉油製程區的苯濃度會較高，會在開挖汙染土壤時，用儀器檢測濃度、掌握汙染分布情形，避免汙染外洩。