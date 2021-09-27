未來全新的19路市區客運，將從原本停靠71站，大幅縮減到13站，末班車也開到晚上9點，讓市區讀書的學生晚自習後，也能搭車回南彰，不用再彰化租屋。（吳建輝攝）

以往搭公車往返彰化市與二林鎮，沿途必須停靠71個站，約一個半小時的車程，彰化縣政府規劃全新市區客運19路路線「彰化-二林（經國道一號）」，讓車程大幅減少至一個小時以內。（吳建輝攝）

真的太快了，以往搭公車往返彰化市與二林鎮，沿途必須停靠71個站，約一個半小時的車程，彰化縣政府規劃全新市區客運19路路線「彰化-二林（經國道一號）」，讓車程大幅減少至一個小時以內，預計明天6點正式發車，讓民眾可以快速往返彰化二林，節省許多通勤時間。

彰化縣政府27日舉行彰化縣市區客運19路「彰化-二林（經國道一號）」首航典禮，彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、溪湖鎮長黃瑞珠等地方民代一同見證，為首航客運拉開彩球，未來全新的19路市區客運，將從原本停靠71站，大幅縮減到13站，末班車也開到晚上9點，讓市區讀書的學生晚自習後，也能搭車回南彰，不用再彰化租屋。

彰化縣長王惠美表示，舊路線停靠站多，常常睡醒好幾次都還沒到站，難怪公車的使用率越來越低，因此縣府特別規劃市區客運19路， 從二林發車，走斗苑路、太平路、挖仔路、二溪路經溪湖後，走員鹿路就直接上國道直達彰化，最重要的是全程全票才92元，學生票還85折，長青幸福卡也能用。

而即將在二林設廠的半導體封測大廠矽品，副總經理簡坤義也到場，他說矽品不是製造一般消費性產品，需要專業成熟經驗豐富人才，當初在二林設廠時其實很猶豫，後來拜訪縣長告訴其訴求，縣府也全力相挺，未來讓北彰化人才也能到南彰就業，新廠開設後，希望能在7年內募足7000員工投入生產線。

彰化縣政府表示，縣府積極爭取南彰員林、埔心、溪湖、二林捷運系統，但因規劃與經費金額龐大，正在做後期的可行性評估，因此先協助彰客、原課申請全新電動快捷公車路線，在捷運還沒開始之前，將先採用電動公車通行，串聯西南角的二林，成為綠色的運輸廊道。

而公路總局目前興建東西向快速道路76線延伸至二林芳苑，將由台19線經二林中科園區延伸到台61線芳苑交流道，全長20.8公里，預計2025年能完工，也可望降低二林地區往返的通勤時間。