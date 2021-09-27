台北市警大安分局日前偵辦「金合發博弈平台」案，台北地檢署27日依賭博罪起訴簽賭集團成員及員工8人，但檢察官發現，被起訴的集團陳姓女員工的男友是萬華警分局陳姓警員，懷疑陳員透過女友帳號簽賭外，另疑利用員警職權調閱女友親人個資，涉嫌洩密罪，已另案追查。

今年5月間，大安分局宣布查獲這起賭博網站機房案，查出該集團自今年1月起設於北市中山區的豪宅社區，以月租5萬元代價承租民宅，並以行銷公司做為掩飾，由有賭博前科的鄭男負責招募集團郭男8人成員，每人月薪3萬元，主要工作內容為上網招攬賭客，透過LINE、FB及IG網路社群平台發布廣告訊息，隨機邀請民眾至該簽賭網站註冊後，進行國內外各種運動及電競賽事賭博。

警方查出，若有民眾欲提領賭金，便設法拖延或將賭客自LINE群組移除、封鎖，使賭客血本無歸。經查，招攬賭客約150人，賭資約上億元。

由於檢警懷疑，有部分賭客因欠債疑遭該集團暴力討債，清查後意外發現賭博網站陳姓女員工的男友，是萬華警分局某派出所陳姓警員，陳員不但多次利用女友帳號登入網站簽賭，並懷疑陳員曾登入「戶役政查詢系統」調閱女友親人個資、利用公權力介入女友家庭糾紛，檢警另案偵辦中。