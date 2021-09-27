今在治安會報上，嘉義縣長翁章梁親自表揚銀行行員、派出所員警和超商店員共10人。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今在治安會報上，嘉義縣長翁章梁親自表揚銀行行員、派出所員警和超商店員共10人。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全家超商高姓女店員因查覺常客突要滙款15萬給不知名女子很奇怪，不但出言勸阻，還親自把人帶到派出所，雞婆性格幫了常客大忙。（呂妍庭攝）

今在治安會報上，嘉義縣長翁章梁親自表揚銀行行員、派出所員警和超商店員共10人。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年至今成功攔阻詐騙案達33件，金額達1070萬餘元，今在治安會報上，嘉義縣長翁章梁親自表揚銀行行員、派出所員警和超商店員共10人，感謝他們協助民眾保住積蓄，其中全家超商高姓女店員因查覺常客突要匯款15萬給不知名女子很奇怪，不但出言勸阻，還親自把人帶到派出所，雞婆性格幫了常客大忙。

高姓女店員說，當天晚上7點多，因看到這名常客在ATM前站了許久，且一直交易失敗，好奇前去了解，對方說要匯款15萬元，因六腳鄉下很少人會在超商匯這麼多錢，她馬上提醒可能是詐騙，對方因遲遲無法完成交易，又轉到附近郵局提款機，高姓女店員不但跟過去，最後還成功把這名常客帶到派出所，在警方說明和調查下，常客才驚覺自己遇到詐騙集團。

玉山銀行朴子分行劉姓女行員見客戶以理財名義，要轉匯1萬元美金到特定帳戶，因金額龐大，讓她第一時間通報警方到場，警銀合作展現成效。

翁章梁共表揚土地銀行民雄分行、中埔鄉農會隆興分部、義竹鄉農會新店分部、水上鄉農會成功分部、玉山銀行朴子分行、中華郵政民雄分行、京城銀行中埔分行、全家超商蒜頭門市、統一超商柳子林門市、中埔分局三和所所長莊政峯等10人。