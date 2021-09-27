新北市消防局成立「新北防災青年守護團」，昨天辦理培訓。（新北市消防局提供）

新北市消防局成立「新北防災青年守護團」，昨天辦理培訓。（新北市消防局提供）

新北市消防局為了鼓勵15到25歲青年投入災害防救志願服務，成立「新北防災青年守護團」，並利用開學之際，透過校園及網路社群進行招募，昨（26）日辦理為期1日的培訓，新北市消防局長黃德清特別到場為團員們打氣，讓已加入的逾60位成員，在投入宣導工作前先充實自我防救災知能，成為新北防災生力軍。

首屆新北防災青年志工將優先協助防災宣導工作，實際參與社群經營、防災教具、宣導影片及宣導品設計等創意發想，並協助居家安全訪視、滬尾防災宣導主題館導覽及大型宣導等，每學期亦將安排每人約6次的出隊公益活動。

此次培訓課程除了讓團員認識天然災害及防救工作、防火及救護觀念、現有宣導教具運用及居家安全訪視介紹外，更聘請專業講師進行團隊培力訓練，帶領青年們了解團隊核心任務及加強團員間互動，為未來運作做好暖身。

黃德清表示，「防災是現在的問題，青年是未來的希望。」因應人口老化、氣候變遷及建築型態發展可能衍生的災害，防災工作是每一個人的責任，為了提升民眾防災意識，新北市率先全國成立第1個專為防災服務奉獻的青年社團，讓青年學習防災知識並與社會接軌，再由青年傳播至社會大眾。

新北市消防局表示，新北防災青年守護團成員招募持續辦理中，，只要新進人數足額50人就會辦理培訓，鼓勵新北市轄內大專院校、高中職學生或設籍新北市15至25歲青年踴躍加入。（報名網址：https：／／reurl.cc／4aZmqv）