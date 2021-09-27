在日本AV界中，不少女優靠著亮麗的外表與火辣的身材而獲得關注，尤其像是三上悠亞、高橋聖子等女優更被奉為AV天后，但2019年卻出現一名素人女優「佐藤りこ」（Riko），雖長相平凡，但銷售紀錄卻逆襲超越許多大前輩，讓不少人相當震驚。

根據日本媒體的報導，綜藝節目《じっくり聞いタロウ》日前邀請女優佐藤擔任演出嘉賓，分享出道以及爆紅的經歷。現年26歲的佐藤表示，她尚未出道前原本只是一名全職的高爾夫球僮，但從小就懷有明星夢，因此一聽到朋友有認識的經紀公司，她便興奮的前往面試，過程也非常順利，但她準備正式簽約時才發現竟然是拍攝成人影片的經紀公司，當下她雖有點猶豫，但最後還是抱著試試看的心情簽下了合約，也因此出道成為AV女優。

不過，佐藤不像其他女優般擁有甜美的臉蛋，她只是個長相平凡、天生單眼皮的鄰家女孩，該怎麼包裝讓經紀公司大傷腦筋，後來經紀公司逆向操作，以懸疑的預告片來吸引目光，沒想到卻因此爆紅。

在公開的預告影片中，佐藤穿著一件格子襯衫，對著鏡頭大口喝下啤酒，之後突然拿起蘋果頭套戴在頭上，大聲詢問「這是成人片用到的道具嗎？」就結束，雖影片只有短短幾秒鐘，但無厘頭的內容卻在當年引起網友瘋狂轉發，吸引超過87萬人觀看，不少人更希望佐藤能推出續集，使她的AV作品銷量暴增，除了成功打敗同公司的王牌女優小島南之外，一度還超越三上悠亞、高橋聖子等知名女優的大作，讓不少人嘖嘖稱奇。就連主持人看到預告片後也直呼「很想看下去」，瞬間明白她在2019年成為AV銷量女王的原因。