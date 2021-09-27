憂心大陸限電措施恐衝擊台廠，台股今(27日)走勢震盪，早盤在航運、造紙以及電子股走升下，指數一度站上17335點，但因電子權值股走弱，大盤上攻力道有限，終場台積電在最後一盤爆出近6000張大單，股價一口氣拉高7元，收在602元，上漲4元，漲幅0.67%，貢獻大盤指數約33點，推升加權指數由黑翻紅，收在17313.77點，上漲53.58點，成交值2906億元。

台股早盤開高17點，以17278點開出後，指數在平盤上下遊走，9點30分後隨著電子股轉強，指數翻揚突破17300點關卡，最高來到17335.99點，上漲75點，市場觀望大陸限電措施對台廠影響，加以電子權值股走弱，接近午盤，指數又回到平盤附近上下震盪走勢。

台積電開盤雖站上600元，以上漲2元開出，但走勢疲弱，一度下跌5元至593元，不料在最後一盤爆量，將股價由595元拉高至602元；聯電開高走低，終場收在66.3元，下跌0.7元，跌幅1.04%；面板股今日走勢相對強勁，友達漲幅逾3%，群創更有逾6%的漲幅。

航運族群開高走低，貨櫃三雄的萬海跌逾3%，終場收在208元，長榮收在131.5元，陽明收124.5元，也都有逾1%的跌幅。

造紙與塑化族群則走勢強勁，正隆、華紙、永豐餘都亮燈漲停，塑膠類股的華夏盤中也一度漲停。