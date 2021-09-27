「野趣大同」行程多元，縣長林姿妙（左三）邀請民眾參加，除了體驗原鄉多元的魅力，也能品嘗原民的風味餐。（李忠一攝）

宜蘭縣政府向原民會爭取2275萬元補助，展開大同鄉生態旅遊產業聚落3年推動計畫，今天（27日）發表「野趣大同」觀光遊程，計有5部落、10條遊程供民眾選擇，縣長林姿妙盼能吸引遊客、分享部落的美好，也希望能讓青年留在家鄉生活與工作。

縣府民政處表示，以往民眾如要去原鄉一遊，通常是自己規畫、安排，「野趣大同」是邀請旅行社、平台業者簽約媒合，民眾可透過旅行社或合作的協會、業者，就能深入原鄉，體驗大同鄉泰雅部落的多元魅力。

10條遊程有樂水的野食樂水泰雅食農小旅行、泰雅百年遷徙故事實境野食趣、泰雅獵人山林野趣森體驗，英士的英士橫岐漾古道新體驗森呼吸、獵人帶路芃芃野溪溫泉療癒之旅，寒溪的飛宿寒溪雨滴的故鄉浪漫山旅、野營寒溪獵人的山間野炊，松羅的野勁松羅‧泰雅雨林奧祕探索，以及崙埤的野遊崙埤紅土部落小旅行、九寮溪一日獵人體驗。

民政處表示，為響應低碳旅遊，目前各部落均有客運及大眾運輸工具可抵達，計畫也媒合多家旅行社，推出6人成行的套裝遊程，10月4日至8日的「野趣大同─泰雅山徑生活節」還推出2人成行1人免費的限量推廣活動。詳細可參考活動網址（https：／／sites.google.com／view／wildfundatong／）。