「水帶清洗收納機」由台南市消防局官田分隊小隊長陳至坤（中）、隊員林建豪（右）集思廣益，並在官田義消分隊幹事陳治華（左）專業協助下完成。（張毓翎攝）

南市消防之友會第二辦事處長胡正德（右二）到現場致贈研發創新獎勵金。（張毓翎攝）

台南市消防局長李明峯（前排右四）強調為鼓勵更多同仁研發救災利器，未來如果有相關研發成果，會在考績上加分。（張毓翎攝）

台南官田消防員研發「水帶清洗收納機」收拾水帶15秒完成

台南市消防局官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪集思廣益，並在官田義消分隊幹事陳治華專業協助下，研發「水帶清洗收納機」，每條水帶清潔及收納只須15秒，且1人就能完成；相較傳統得花費約2分鐘，還須2人，方便又省力，目前已提出專利申請，消防局長李明峯表示，未來各分隊至少將配置1台，減輕同仁工作負擔。

陳至坤說明，消防弟兄背負重裝備在火場滅火後，體力往往已消耗殆盡，災後還必須彎腰費力地收拾使用完的髒水帶，讓不少隊員直呼累人，尤其使用後的髒水帶往往夾帶火場的玻璃等尖銳物，搬運時容易割傷手，因此開始思考如何把水帶「洗」跟「收」兩樣工作結合一起完成。

「創意是無極限的！」陳至坤說，消防車可提供水源直接加壓清洗，結合機器收納功能，在現場就能完成收拾，不必像以前得把水帶回到分隊，重新打開再清潔；日前運用在一處木材工廠的火警，多虧有這台收納機，不僅免擔心被木屑割到手，且收拾方便、省力，現場一次便完成，返隊後就能輕鬆去洗澡了。

官田分隊27日舉辦成果發表會，南市消防之友會第二辦事處長胡正德到現場致贈研發創新獎勵金，勉勵消防弟兄發揮創新思維，為消防救災注入新利器。南市消防局第二救災救護大隊長丁春能補充，「水帶清洗收納機」屬全台首創，目前已提出新型及發明專利申請。

李明峯指出，曾在消防一線工作的他，深刻體會清洗及收拾水帶的辛苦，故這台「水帶清洗收納機」將會推廣到台南其他分隊；另外，他強調為鼓勵更多同仁研發救災利器，未來如果有相關研發成果，會在考績上加分。