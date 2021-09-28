中國強力執行「能耗雙控」政策，26日起蘇州實施限電。被動元件大廠國巨指出，當地廠區靠近市中心的蘇州新區，限電影響小，僅部分辦公區域用電降載，產線持續運作。

中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，恐衝擊江蘇省昆山市一帶台商營運。

國巨在蘇州設有廠區，國巨今天接受中央社記者電訪指出，此次限電區域以昆山為主，國巨蘇州廠主要位於接近市中心的蘇州新區，限電影響小；但國巨配合當地政府限電措施，部分辦公區域用電降載，生產線持續運作。

法人指出，蘇州廠區占國巨集團整體業績比重不到2成，主要生產一般型電阻元件（R-Chip）和積層陶瓷電容（MLCC）為主，目前一般品占國巨整體業績比重已降至25%，且蘇州廠還包括國巨合併後的基美（KEMET）產線，高階品產線主要在台灣高雄。

不過國巨集團凱美子公司旺詮科技昆山廠，則配合當地政府限電政策，暫時停工至30日，停工期間以現有庫存因應，以滿足客戶出貨需求。凱美表示，預計停工約4至5個工作天，對營運尚未造成重大影響。

此外，電感元件廠臺慶科子公司臺慶精密電子昆山廠，也配合26日中午12時至30日深夜12時停工；停工期間以現有庫存因應，並協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨要求。臺慶科指出，昆山廠產能占整體營收約15%，停工4天對營運尚未造成重大影響。（編輯：張良知）1100927