曹西平如今除了藝人身分，同時還是店家老闆，他去年跟乾兒子合資在西門商圈開耳飾店，平時都會親自顧店順便跟來玩的粉絲敘舊，這回新冠疫情影響經濟，他可說是站在第一線承受衝擊，他持續分享西門商圈處境變化，坦言：「從來都沒有遇過這樣子的狀況，這真的是空前的大災難」。

曹西平在西門的耳飾店自疫情爆發至今苦撐，他今天在臉書有感而發po文，表示半夜2點多目睹西門町某5層樓旅館不做了，連夜搬家，旁邊的炸雞店、小飲料店等也莫名歇業，在當地開了十多年的小吃店以為可以撐下去，不料也無預警關門，甚至對面的店家招租半年多都沒租出去，「看在我眼裡都已經關了幾家了，數都數不完了，未來誰知道會怎樣？」

曹西平透露，這樣的情況其實自2019年底就開始了，他也曝光西門町當今的現況，「目前的狀況就是稀稀落落的散客，沒有觀光客，本地客人也不多，不是以前熱鬧的西門町了」，因為不能內用，飲茶街沒客人，連電影街也很少人，「整條街都是冷冷清清的，不知道以為是寒流來了，冷到大家都不想出門」。

他表示，每天看著店家關門心裡挺難過，入夜後的西門町人潮更是稀少，「連流浪漢都少很多了」，曹西平直言不曾遇過這樣的景況，「這真的是空前的大災難」，如今口罩都帶了快2年了，真的很希望趕快回到正常生活，「不然真的快要悶死了，快要躁鬱症了，不知道？還有多久才可以恢復正常的日子，哎！」有網友分享，連照顧民眾健康的診所都倒了300多家，「這景氣真的很寒啊」，曹西平聽了也悲觀回應：「持續下去不得了」。