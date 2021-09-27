健身教練服務與健身中心定型化契約新規上路！消保處表示，為使健身業者因遭遇疫情無法營業，也鼓勵消費者能共體時艱，增訂當中央流行疫情指揮中心一級開設並發生社區感染時，健身中心的會員可向健身業者申請暫停會籍，停權期間免繳月費，會籍可順延。

消保處今(27)日召開「健身服務定型化契約規範出爐」記者會，消保處簡任秘書陳星宏表示，今年受新冠疫情影響，許多健身中心會員解除契約，因此提出新規定，當中央流行疫情指揮中心一級開設並發生社區感染時，會員可選擇暫停會籍，暫停期間可不用繳交月費。

陳星宏指出，健身中心屬於長期性契約，很多消費者在一次付清上會費上有難度，所以健身中心常透過第三方仲介讓會員分期付款，若業者發生營運不佳使得消費者無從進行健身服務時，仍需繼續繳納分期貸款並不公平，因此本次也明訂消費者可檢具資料停止向第三人清償所剩餘地貸款。

此外，若發生不可歸責於消費者及業者雙方的事由而終止契約時，業者應依未到期時間比例、堂數計算餘額退還消費者，不得向消費者收取手續費、違約金或任何名目費用。

另為降低因終止契約所造成的消費糾紛，當健身業者有業者營業場所搬遷或營業場所總面積縮減20％以上、提供的運動器材設備或指導員等少於契約約定20％以上，或有其他可歸責業者的事由，消費者行使終止契約權利時，健身業者應依未到期時間比例、未提供服務之堂數比例計算後餘額退還消費者。

根據消保處統計，去年第4季健身中心因契約產生的消費糾紛，共計593件，平均每天有7件糾紛；今年5月本土疫情爆發後，截至8月健身糾紛計有780件，其中以解除契約404件為主。

教育部體育署運動設施組專門委員黃幸玉說，法制流程正在進行，最快10月可公告，並於明年元旦正式上路。