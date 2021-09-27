新北市板橋區80多歲鐘姓婦人日前外出買早餐，卻迷路無法返家，所幸遇到熱心民眾為她報警，轄區海山警分局員警獲報後，運用人臉辨識成功替老婦找到家人，順利協助她返家。

海山分局表示，日前獲報仁化街有位老婦獨自站於路旁不知所措，轄區文聖派出所警員阮龍中、王韋堯到場後，初步了解鐘姓婦人早上自家中外出後，就在板橋街頭迷路，因講話口齒不清又重聽嚴重，無法明確說出名字和住家地址，員警便先將她載返派出所安置。

警方使用人臉辨識系統搜尋，順利聯絡上鐘婦家人，家人趕到派出所，感謝熱心民眾與員警的幫忙，讓家中長輩能平安的回家，未來也會多留意小心注意家人的動態。

海山分局長李忠萍提醒，隨著台灣邁入高齡化社會，老人走失情形日益漸增，建議家人要多留心注意，避免讓老人獨自外出，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也請民眾如有遇到疑似情形走失人口，撥打110請警方協助。