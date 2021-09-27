藝人小嫻和金剛在墾丁大街擺攤賣雞翅被網友嫌貴，雞翅瞬間成為眾人焦點話題。不過日前就有民眾發現，從賣場買了將近20支的雞翅，沒想到竟然都是同一邊的翅膀，讓他不禁好奇是否只是巧合？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答背後真相。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張照片，畫面中可見，18支塗滿醬料的雞翅被整齊排列在烤盤上，但最讓原PO感到詫異的是，這些雞翅竟然不約而同的都是雞的左翅，讓他不禁直呼「有什麼卦？雞翅膀這麼剛好都是同一邊的！」

貼文一出隨即掀起熱議，網友們紛紛歪樓笑說「全聯收左邊，麥當收右邊，其他的靠抽籤」、「另外一邊在家樂福！真心不騙」、「一隻賣40元，妳這盤720元，賺！」、「提供喜歡吃左翅或右翅的客人一個方便的選擇」、「上次在雞場看到一群雞只有左邊翅膀」。

但也有內行人解答背後真相，「因為電宰的關係，所以每個部位都會分開在同一個單位包裝」、「這樣比較好包裝」、「批發價同邊的會比不挑邊的貴一些」。