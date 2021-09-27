馮姓男子被控2016年藉口要幫17歲少女找工作，並提供住處，卻涉嫌灌酒性侵對方，事後馮男逃亡大陸遭通緝，直到今年5月因擔心大陸疫情嚴峻，才返台歸案，台北地檢署27日依強制性交罪起訴馮。

警方調查，馮男2016年9月，在友人介紹下認識從東部北上台北找工作的17歲少女，少女請馮幫她找工作，馮藉口少女在找到工作前，暫時借住他家中。少女剛到台北第一天，馮男請她到W飯店吃飯消費，席間對她灌酒，馮當晚即對她性侵。

少女指控，她在台北3天期間，發現馮男沒有要幫忙找工作，決定要回家，馮男卻說希望和她結婚，又揚言要對她不利，期間被馮性侵2、3次。

由於少女曾打電話給表哥，因被掛斷電話，表哥懷疑她被控制，之後少女趁隙逃離馮男住處，在表哥陪同下驗傷報警提告。

馮男事後因到大陸工作，台北地檢署因他未到案發布通緝，馮逃亡5年，直到去年5月，大陸疫情嚴峻，在台灣發布三級警戒前，透過律師表達返台歸案意願，並搭機返台被捕歸案。

檢方調查時，馮男否認性侵少女，但由於少女驗傷單顯示身體有掙扎傷痕，下體和內褲都驗出馮男精液DNA，檢方認定馮男至少涉犯1次強制性交罪，至於少女另指控遭馮性侵2、3次，檢方則認為罪證不足。

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