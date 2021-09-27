2018年日本關西機場事件，間接導致駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強當時在臉書痛批駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，蘇就是被謝逼死的，遭謝提告求償100萬元，高院27日開庭，羅說，謝想用訴訟「累死我」。

這起官司北院認為，謝長廷是駐日代表，是重要的公職人員，而羅智強發表的言論是關於2018年燕子颱風侵襲日本，造成台灣旅客受困日本關西機場，謝長廷身為駐日代表是否有推卸責任給大阪辦事處，導致蘇啟誠輕生，羅智強言論內容和公共利益有關，應給予適當表意空間。

北院認為，羅智強雖以「逼死蘇啟誠」、「究責大阪辦事處者就是謝長廷」等言論，及引用新聞內容有關蘇啟誠輕生原因等部分，已經參考蘇啟誠遺孀、謝長廷發表的歷次言論、媒體報導等，盡合理查證義務，基於公眾利益、監督政府目的發表言論，因此判羅免賠。

上訴後，高院今開庭，羅智強受訪表示，蘇啟誠冤死一事，謝已拆成2個訴訟對他提告，他也每庭必到展現負責任的態度，謝想用訴訟累死他，但他認為透過法院審理可以還原蘇的公道，給蘇一個交代。

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