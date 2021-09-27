今年活動以“‘武’動青春，‘漢’你同行”為主題，以在大陸的臺灣青年為主體，展現武漢加快打造“五個中心”努力建設現代化大武漢的廣闊前景為主線，通過系列拍攝讓臺灣青年親身感受武漢這座長江經濟帶核心城市、國際化大都市的慷慨豪情與溫情雋永，見證江城武漢蓬勃向上的生機與活力。

據了解，本次活動由武漢台資企業協會、武漢市海峽兩岸交流促進會、江漢區臺胞臺屬聯誼會主辦，海峽衛視、旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司、臺青科（武漢）眾創孵化空間有限公司協辦。

台灣青年透過本次活動，逐步的體驗武漢的城市之美（圖主辦單位提供）

用腳步丈量武漢，用鏡頭記錄武漢。“敢為人先、追求卓越”的武漢精神一路推動著這座英雄城市奔赴在奮力打造“五個中心”，建設現代化大武漢的“十四五”新賽道上。

9月23日，隨手拍活動在漢口文體中心開營，國台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮參加活動並為營員授旗。為期5天的拍攝活動，以“中心”為關鍵字，20餘名來自全國各地的臺灣青年用影像傳達美好，用鏡頭記錄精彩：在江漢路和光穀步行街，他們流連穿行於現代商業街區，感受著武漢振翅高飛打造“全國經濟中心”的決心和魄力；在武漢科學技術館和中國建築科技館，他們體驗著科技創新的無限能量，感歎著武漢快馬加鞭建設“國家科技創新中心”的速度與迫切之心；在黃鶴樓和武漢長江大橋之上，他們眺望江城之景一片井然欣榮，見證了武漢啟動優勢打造“國家商貿物流中心”暢通雙迴圈的真誠與擔當；在紅T時尚創意街區和漢陽造廣告創意園，他們在理想與現實間遊走，感慨著武漢聚焦開放功能提升，加快打造“國際交往中心”的胸懷與氣量；在西北湖和建設大道金十字街，他們穿梭於繁華鬧市，期待著武漢乘勢而上加快建設“區域金融中心”的廣闊前景與閃耀未來。

有別於往屆，本屆活動最大的看點是營員作品由往屆的靜態“圖片”升級為動態“短視頻”，展現形式更加生動、直觀、富有感染力。通過他們的鏡頭視角，拍攝出一部部或風景宜人，或城市喧囂，又或是人文風情的武漢短視頻片段，更多的臺灣同胞通過短視頻多維度、多角度、多元素的全面領略到武漢這座煥發青春與生機的現代化大武漢魅力。