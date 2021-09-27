草屯鎮「東方紅」時尚會館，曾造成12人染疫而停業；原址最近更名為「藍海」休閒會館復業，負責人也已變更。縣府表示，業者依法申請復業，合乎規定，未來仍將持續加強稽查所有8大行業，落實防疫。

縣府建設處表示，原東方紅業者於停業期間，合法申請變更公司商業名稱和負責人，因申請變更商業登記後的營業項目「經絡調理業」，於第二級防疫警戒期間，屬於准予復業的對象。

建設處長李正偉指出，原東方紅會館，先前係因阿公店服務小姐問題，業者依規定申請自今年5月15日到明年5月14日「停業」。

李正偉說，該公司於停業期間，依規定申請變更公司商業名稱和負責人，目前已由「東方紅時尚會館、薛姓負責人」，變更為「藍海休閒會館、陳姓負責人」，經查申請變更商業登記的營業項目中，保有二級防疫期間，規定准予復業的「經絡調理業」，所以依規復業，並遵守中央防疫規定，可以營業。

縣府為避免類似業者再度成為防疫破口，後續夜間8大行業，將列入優先和加強稽查對象，並請縣警察局、衛生局等機關單位，定期或不定期至該營業場所稽查，是否符合防疫指引，如未符合相關防疫規定，將依法裁罰。