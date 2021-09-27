10/5起網咖、KTV有條件開放！ 「唱歌要戴口罩」全程禁飲食

國內新冠疫情穩定，過去7天（含今日）本土確診5度＋0，指揮中心之前已經預告今（27）日將公告可鬆綁的防疫規定。指揮中心今日表示，本周起台鐵、高鐵車站付費區可飲食，但車廂上仍禁食；10月5日起開放MTV、KTV及麻將館等休閒娛樂場所，但歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院仍不開放。不過媒體問到打麻將如何「同桌者使用隔板」，指揮官陳時中聞言也笑了，表示會請經濟部再跟相關行業代表討論一下，「畢竟政策要可行。」

本周起放寬的場域包括，台鐵、高鐵車站付費區開放飲食，須維持社交距離；遊覽車不再限制載客上限。藝文表演展覽、體育活動賽事仍需實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，室內只要符合場所容留人數即可，也就是有多少座位就可坐多少人入座，不再限制80人上限，且不限梅花座或間隔座，室外不再限制300人，而是人數降載50％。另外若可維持排隊時的室外社交距離，可現場售票，也不再限制預約制。不過開演前、中場休息及散場時仍須維持室內外社交距離。

雙鐵、遊覽車、藝文展演及體育賽事本周起管制放寬。(指揮中心提供)

10月5日起才有條件開放的休閒娛樂場所，仍需預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為；從業人員應6成以上已打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

電子遊戲場所及資訊休閒場所，顧客須1人1機，機檯間須裝設隔板，或採間隔座／梅花座，禁止飲食；場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核；環境及機台定時清消，顧客離開後立即消毒機台，洗手間加強清消。

MTV需固定座位，採梅花座或間隔座；非固定座位須維持1.5公尺以上距離；禁止飲食；每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘；維持場所良好通風，每2小時換氣，加速室內空氣循環。

自助式KTV及電話亭KTV，除飲水外不得飲食，包括使用麥克風時都須全程戴口罩，每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘；需維持場所良好通風，每2小時換氣，加速室內空氣循環。

桌遊、麻將休閒館營業場所也開放了，不同桌顧客間保持1.5公尺以上或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板；接觸遊具前後應清潔手部並戴手套，飲食須遵照餐飲相關規範；遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

KTV、MTV、網咖等娛樂場所10/5起有條件開放。(指揮中心提供)

不過媒體問到打麻將如何「同桌者使用隔板」，指揮官陳時中愣了一下也笑了，表示會請經濟部再跟相關行業代表討論一下，「畢竟政策要可行。」

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）仍不開放。

指揮中心說明，將持續觀察國內外疫情態勢，循序漸進放寬管制措施，也請民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，並主動積極配合各項防疫措施，才能達到兼顧防疫與生活品質。