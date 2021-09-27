本周豐興鋼筋、廢鋼開出平盤；儘管國際廢鋼價格持高，但因國內鋼筋市場不如預期，故本周廢鋼與鋼筋皆開平盤，其中鋼筋為連漲2周後平盤，廢鋼則是連漲3周後平盤；業者表示，上周鋼筋市場多呈觀望態度，令成交量低而影響本周開盤。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸12200元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至109美元；日本2H廢鋼漲至495美元；美國貨櫃廢鋼漲至465美元。(商品行情網)