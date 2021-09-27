《商情》國內廢鋼連漲3周後首開平盤 14:172021/09/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興鋼筋、廢鋼開出平盤；儘管國際廢鋼價格持高，但因國內鋼筋市場不如預期，故本周廢鋼與鋼筋皆開平盤，其中鋼筋為連漲2周後平盤，廢鋼則是連漲3周後平盤；業者表示，上周鋼筋市場多呈觀望態度，令成交量低而影響本周開盤。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸12200元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至109美元；日本2H廢鋼漲至495美元；美國貨櫃廢鋼漲至465美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》國際廢鋼穩升 豐興本周全面平盤 《電腦設備》Q4營運拚躍進 凌華登2個月高價 #豐興 #廢鋼 #連漲 #鋼筋 #開平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》全台獵地潮 買盤最愛這 11:272021/09/27 財經 不死三振後挨古巴轟 中華U23首敗 04:102021/09/27 運動天地 《盤後解析》台積衝破漆黑 台股17300點燈 14:172021/09/27 財經 華銀、一銀 房貸餘額續成長 04:102021/09/27 金融．稅務 驚悚場景！轎車時速70公里衝撞 高雄警閃過連開2槍 10:542021/09/27 社會 《晨間解盤》電子無主流 投機力回到傳產(倫元投顧提供) 08:542021/09/27 財經 《台北股市》出口險浪一波波 4分析師這樣看後市 10:532021/09/27 財經 EZWAY線上繳稅費 關貿擬升級 04:102021/09/27 財經焦點 傳產強、電子弱 台股早盤在盤下震盪 09:452021/09/27 財經 AZ第2劑 開放52歲以上接種 04:102021/09/27 生活新聞 恒大汽車棄科創板上市 早盤股價大幅震盪 11:522021/09/27 財經 財經熱門新聞 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 陸大動作限電 供應鏈再爆慘事 蘋果、特斯拉剉咧等 - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 變心了 499單門號掀跳船潮 - 財經焦點 - 中國時報 美股「暴風雨前的寧靜」殺局將至？他預告下場風暴：做好準備 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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