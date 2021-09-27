最新民調顯示，總統蔡英文9月份的民調面臨死亡交叉，究其原因，據悉是因受國民黨主席選戰外溢效應、孫文學校總校長張亞中現象和資深媒體人趙少康所組織的「戰鬥藍」的影響，引發泛藍支持者的表態所致。

《美麗島電子報》今（27日）公布9月國政民調，結果顯示，有47.8%的受訪者滿意蔡英文整體執政表現，比上月減少7.2個百分點，不滿意為48.4%不滿意，比上月增加5.1個百分點，未明確表態為3.8%；至於信任度方面，信任蔡英文的為47.8%，比上月減少7.3個百分點，不信任為46.8%，比上月增加5.5個百分點，未明確表態為5.4%。

對於蔡總統信任度降低原因，該報分析，主因是受到國民黨主席選舉外溢效應（spillover effect）影響，如國民黨候選人評論民進黨執政缺失，以及民進黨對國民黨主席選戰評論引發負面效應所致。

其次，該報指出，張亞中現象和資深媒體人趙少康所組織的「戰鬥藍」也引發泛藍支持者的表態，但是否會形成如2018年九合一大選「討厭民進黨」氛圍，尚有待觀察。