不管外出或是在家裡，父母都應該隨時注意孩子的情況，尤其當他們安靜下來的時候，大部分都不會是好事！美國一名父親日前發現女兒在後院觀察一罐玻璃瓶，他好奇上前查看，沒想到卻看到裡面裝有一隻具有毒性的狼蛛，讓他瞬間嚇一大跳，急忙抱起女兒逃命。

根據《福斯新聞》報導，36歲的大衛（David Lehman）和妻小居住在亞利桑那州的圖森（Tucson），事發當天他剛走進後院，就看見1歲半的女兒坐在地上，認真地盯著一罐玻璃瓶，他輕鬆地詢問女兒在玩什麼，女兒一邊拿起瓶子炫耀，一邊回答：「蟲子」，大衛原本還不以為意，然而走近一看卻發現玻璃瓶中竟有一隻狼蛛，讓大衛瞬間嚇得大叫一聲，並伸手想把女兒推開。

然而事與願違，女兒和玻璃瓶一起被推倒在地，狼蛛也從裡面跳了出來，落在她的肩膀上，大衛見狀急忙抱起女兒跑開，也叮囑自家愛犬不要靠近。而這整個過程全都被後院裝設的監視器拍攝下來，大衛透露，女兒在這段影片結束後哭了，但過了5分鐘情緒就穩定下來，此外等到大家都平復心情，一家人又回到後院抓住狼蛛，並將它放生到野外，「在此期間蜘蛛沒有受到傷害，我女兒也很安全」。

不過大衛對自己事發當下的反應並不滿意，「我想這是我有史以來最尷尬的瞬間」，但他仍希望透過這段影片提醒大家，一定要多注意家庭環境的安全性，特別是當孩子安靜下來的時候，很有可能一些危險、致命的事物正在接近他們。

狼蛛行動相當敏捷、性情兇猛且具毒性，有些種類的狼蛛毒性很強，能毒死一隻麻雀，體型較大的狼蛛甚至能毒死一個人，過去就曾有人目擊一隻狼蛛懸掛在半空中吃鳥的恐怖畫面。