1名低收入戶身分的單親母親在網路上悲痛表示，她所任職的工廠月薪24K，她8月請了3天事假，結果薪資核算後竟只領到約15K，整整少了8千，她說自己的孩子仍在寄養家庭，每個都要付安置費，這樣的薪水根本無法生活；其他網友則說公司應該是以日薪計算、休假不支薪，已明顯違反勞基法。

該名單親母親在臉書「爆料公社」發文表示，她在1間工廠上班已6個月，薪水為24K，全勤加1千元，但她日前受到8月份的薪資條，她共請事假3天，薪水竟只剩下15756元，讓她不能理解公司如何計算薪資， 詢問公司是否符合勞基法，對方也不願回答。

1名低收入戶身分的單親母親在網路上悲痛表示，她所任職的工廠月薪24K，她8月請了3天事假，結果薪資核算後竟只領到約15K，整整少了8千。（翻攝自臉書「爆料公社」）

1名低收入戶身分的單親母親在網路上悲痛表示，她所任職的工廠月薪24K，她8月請了3天事假，結果薪資核算後竟只領到約15K，整整少了8千。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該名單親母親說，她是中低收入戶，也是單親媽媽，1個人帶2個小孩，說這樣的薪水真的沒辦法生活，扣掉房租雜項後所剩無幾，另外公司也不讓她請特休假，說要滿一年才有特休，不管任何原因，只要請假都強迫員工用「事假」請，她真的很需要該筆錢，因為她的小孩仍在寄養家庭內，需要支付安養費。

其他網友則留言說，「時薪已經低於最低標準，一定要去申訴」、「垃圾公司算法 ，快逃啊」、「直接找勞工局比較快」、「好垃圾的公司」、「這張薪資單看起來就是有上班才有給錢，假日沒薪水，很有問題」、「時薪日薪沒問題，但是計算方式有問題，正常以你的薪資來算的話，應該是，24000 / 30 =800，24000 - 800 x 3 = 21600，21600 - (552+372) = 20676」，也有網友分析該公司是用「時薪x時數x上班天數」計算，「日薪800x做19天，假日不給算錢」，紛紛建議原PO到勞工局詢問，有違反就申訴。