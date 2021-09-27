有「全球摺疊自行車之父」稱號的DAHON創始人韓德瑋，日前提出離婚訴訟，控訴妻子外遇外籍男子、且因公司經營互控多項官司，夫妻分居長達13年，感情早已不復存在。韓妻則反控韓德瑋劈腿公司秘書，直到近年才結束關係，很少回家家，甚至在台灣辦理結婚登記時，還把她的名字寫錯。新北地院審理後，認為2人分居長達13年，都沒有積極挽回婚姻，判准離婚。可上訴。

根據判決書，折摺疊車之父韓德瑋1967年和妻子在美國舊金山完成結婚登記後，先後在台美創立太航公司與DAHON公司（簡稱DNA），推廣折疊自行車業務，妻子擔任DNA公司之秘書，與唯一股東。

1996年10月，韓德瑋再在台灣開設韓氏實業有限公司，並以妻子為公司代表人，為DNA公司全球銷售據點，不過2人卻因經營理念不合，導致產生隔閡，在2011至2012年間因公司爭議，在美台對妻子提起多項民事、刑事訴訟，最後雙方雖全面達成和解，但夫妻間感情已不復存在。

韓德瑋指出2人已分居長達13年，已使雙方無法溝通、融合，更無法增長感情，更指控妻子違法轉移公司所有的「BIOLGIC」商標，還在1996至1997年間，劈腿外籍男友長達一年多的時間。

不過韓妻卻指出韓德瑋長年埋首於自己的研究與事業，疏於家庭生活經營，就連自己老婆的中文名字都搞不清楚，在台辦理結婚登記時把她的名字寫錯，更拿出韓德瑋先前曾接受媒體專訪時指出「過去僅有25%的時間待在美國家中」為證。

韓妻更指，自1994年韓德瑋決定在中國大陸設廠後，大部分時間都留在那裡，還因此和公司秘書發生婚外情，這是自行車業界眾人皆知的公開事實，直到近2、3年才結束這段關係，認為兩人婚姻破裂，韓德瑋需負較大的責任。

新北地院審理後認為，由於2人分居長達13年，雙方都未積極挽回婚姻，或有要求再次同居之舉，認為2人已無法共同生活，難再有交集，認為2人的婚姻關係破裂，2人責任相當，判准離婚。可上訴。