在新竹地區服務將近40年的元培健康診所，近日獲校友捐贈影像醫學診斷X光機與生化分析儀等檢驗設備，由於X光機為香山地區診所第1台相關醫療設備，即日起啟用後將擴大服務，對於守護香山地區民眾健康有很大幫助。

元培醫事科大指出，「元培健康診所」前身為元培醫事科大創校人蔡炳坤為推動預防保健觀念所設立的「元培保健中心」，1983年正式設立區域健康保健中心，並自日本採購自動化儀器，提供健檢服務，1993年更名為元培診所。

元培董事長蔡雅賢強調，元培對於國民健康的重視與付出是從創校人就開始的，而這次的設備有賴校友陳正龍、胡政隆、于國安等人的捐贈，傳承了創校人的精神，讓診所的服務更好。

校長林志城指出，元培健康診所結合精準運動中心擴大服務，完全貼合元培醫事科大推動大健康的理念，以元培為基地，診所內有老師提供服務、學生則可以學習，對社區健康營造善盡大學社會責任，元培將是新竹市打造智慧養生廊帶的重要據點。

元培健康診所院長吳泉昌表示，元培診所特聘醫院專科醫生駐診，有內科、眼科、骨科、婦產科，提供醫療健康諮詢、專業團體體檢、檢查報告異常複檢、藥物處方開立、戒菸門診、成人健檢及癌症篩檢、居家醫療照護服務、公費自費疫苗接種服務等。

此次新設的X光機同時是香山地區唯一的X光機設備，即起由元培醫放系老師郭瓊文、秦作威與賴律翰支援做影像醫學診斷，另外，元培健康診所也正在申請設置檢驗科，新增生化分析儀與血球計數儀，搭配原有檢驗設備，並在醫技系老師王海龍、高婷玉、陳俊翰支援下，不但可以做一般體檢，也能作全套健檢，為香山地區居民守護健康。